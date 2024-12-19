Москва, 19 декабря, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что не говорил с избранным президентом США Дональдом Трампом уже четыре года, но готов к беседе и встрече с ним.

Илья Питалев/РИА Новости Владимир Путин и Дональд Трамп

«Я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырёх лет», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что готов вести с Трампом разговор, а также встретится с избранным главой Белого дома, если тот захочет провести такую встречу.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 7 ноября в ходе своего выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Российский лидер также отметил, что готов вести дискуссию с Трампом и не считает «зазорным» для себя позвонить ему первым.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 18 декабря отметил, что Россия готова рассмотреть любые предложения новой администрации США по нормализации отношений между двумя странами. Дипломат уточнил, что для Москвы пока остаются непонятными намерения будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога.