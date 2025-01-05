Москва, 5 января, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Встречи президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем или избранным президентом США Дональдом Трампом в настоящее время не планируются. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Владимир Путин

Так он прокомментировал высказывания депутата парламента Германии Родериха Кизеветтера, ранее заявившего, что Шольц может посетить Москву до проведения досрочных парламентских выборов, которые пройдут в ФРГ 23 февраля, и что переговоры Путин и Трампа намечены на март.

«В настоящий момент таких планов нет», — сказал Песков в интервью ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября 2024 года по инициативе Берлина состоялся первый за два года разговор Путина и Шольца. Президент России напомнил канцлеру условия Москвы, которые могут быть основой возможных договорённостей по разрешению конфликта на Украине. Шольц 27 декабря рассказал, что хотел вновь побеседовать с Путиным по теме Украины.

Трамп 22 декабря заявил, что намерен встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду на то, что президент РФ также хочет провести такую встречу. Российский лидер 19 декабря отметил, что не общался с Трампом уже четыре года. Путин уточнил, что он готов провести переговоры.