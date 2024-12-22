Вашингтон, 22 декабря, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье, 22 декабря, заявил, что намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп

Трамп заявил, что ждёт этой встречи, и выразил предположение, что её ждёт и Путин.

«Мы должны закончить эти войны. Эти войны ужасны», — сказал избранный президент США в ходе выступления перед сторонниками.

Он также заявил, что жертвами военного конфликта на Украине стало огромное множество людей, и выступил с утверждением, что этот конфликт не начался бы, если бы он оставался президентом США.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Кроме того, Трамп сказал, что работает над прекращением конфликта на Украине, и что «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.

12 декабря избранный президент США не стал прямо отвечать на вопрос, сократит ли он помощь Украине в случае её отказа от мирного соглашения с Россией. Трамп отметил, что ответ на такой вопрос может помешать заключению соглашения.

Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. В ноябре обозреватели The Wall Street Journal отмечали, что сценарий, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости. Также сообщалось, что команда избранного президента США не поддерживает вступление Украины в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться с предвыборными обещаниями. На данный момент США — недружественная для РФ страна, ракетами которой стреляют по российской территории по наводкам американских специалистов, заявил Песков 12 декабря.

Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в сентябре отметил, что Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока на выбьет украинских террористов из Курской области.