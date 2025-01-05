Берлин, 5 января, 2025, 17:44 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) требует удалить сообщение о якобы запланированном визите канцлера Олафа Шольца в Москву, размещённое в Сети депутатом бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерихом Кизеветтером. Об этом заявил 5 января генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш на презентации предвыборной кампании партии.

Global Look Press/Christoph Reichwein/dpa Олаф Шольц

Ранее Кизеветтер сообщил в соцсети X, что Шольц собирается побывать в России до 23 февраля, когда пройдут досрочные выборы в бундестаг. Он добавил, что в марте якобы состоится встреча избранного президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, но ничем не подтвердил ни одно из сообщений.

«Твит господина депутата Кизеветтера о якобы предстоящей поездке канцлера в Москву — это подло и коварно», — сказал Мирш в ходе выступления, которое транслировал YouTube-канал СДПГ.

Он отметил, что по поводу этого «весьма проблемного инцидента» общается с генеральным секретарём ХДС Карстеном Линнеманом и потребовал от него и Кизеветтера немедленно удалить сообщение и принести извинения.

Сам Шольц перед заседанием президиума СДПГ заявил, что утверждение о его «скором визите» в Россию ложное и «глубоко неприличное», сообщила медиагруппа RND.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщение Кизеветтера, заявил, что в графике Путина нет встреч с Шольцем и Трампом.

В ноябре 2024 года по инициативе Берлина состоялся первый за два года разговор Путина и Шольца. Президент России напомнил канцлеру условия Москвы, которые могут быть основой возможных договорённостей по разрешению конфликта на Украине. Шольц 27 декабря заявил, что хотел вновь побеседовать с Путиным по теме Украины.

Трамп 22 декабря сообщил, что намерен встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду на то, что президент РФ также хочет провести встречу. Российский лидер 19 декабря отметил, что не общался с Трампом уже четыре года, но готов провести переговоры.