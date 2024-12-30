Грозный, 30 декабря, 2024, 09:37 — ИА Регнум. В Чечне нелегальных майнеров, чья деятельность приводит к проблемам с электроснабжением, приравняют к террористам. Об этом заявил депутат Государственной думы Адам Делимханов.

Известия/Сергей Лантюхов

«В случае выявления нелегального майнинга, также влекущего за собой проблемы с электричеством в целом районе, селе или городе, виновные в этом будут подвергнуты строгому наказанию», ― привело слова парламентария издание aif.ru.

По словам Делимханова, майнеров приравняют к террористам, так как их действия наносят вред обществу.

Депутат добавил, что случаи нелегального майнинга в регионе выявили после проверки соответствующих служб. Он отметил, что работу по выявлению подобных случаев усилят.

Как сообщало ИА Регнум, в десяти регионах России с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года запретили осуществлять майнинг цифровой валюты. Согласно утверждённому правительством РФ перечню, запрет майнинга распространяется на Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Чечню, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

Помимо этого, заниматься майнингом будет запрещено в некоторых частях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.

Вице-премьер России Александр Новак 15 ноября назвал причины ограничения майнинга. По его словам, майнинг важно ограничить в регионах, где прогнозируется дефицит электроэнергии, чтобы социально значимые потребители имели возможность получать электричество. В упомянутых регионах его необходимо запретить из-за отсутствия свободных мощностей, указал Новак.

Президент РФ Владимир Путин в июле предупредил, что майнинг криптовалют может спровоцировать дефицит электроэнергии, такое уже было в нескольких регионах России. Он подчеркнул, что этот процесс нельзя оставлять без контроля.

8 августа глава государства подписал закон о легализации майнинга с 1 ноября. Правительство утвердило порядок добычи криптовалюты. Юридическим лицам для этого необходимо регистрироваться в специальном реестре Федеральной налоговой службы. Физические лица также могут заниматься майнингом, но с учётом ограничений на использование электроэнергии.