Москва, 15 ноября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Майнинг в некоторых регионах может «съедать» все свободные мощности, не позволяя подключать новых потребителей к электросетям. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

Александр Щербак/ТАСС Вице-премьер Александр Новак

Ранее, 15 ноября, газета «Коммерсантъ» написала, что в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии запрет на работу майнеров будет действовать с 1 декабря 2024 до 15 марта 2025 года. В Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР предлагается ввести тотальный запрет с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года.

«Население майнит, металлургические заводы майнят, все, у кого есть собственная генерация или собственные сети, майнят. И эти потребители очень быстро строятся и набирают нагрузку, особенно в регионах с дешевой электроэнергией. В первую очередь речь об Иркутской области и Бурятии, где всегда был резерв мощности», — процитировал его РБК.

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