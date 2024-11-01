Москва, 1 ноября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Утверждён порядок регистрации и работы майнеров криптовалют, а также операторов майнинговой инфраструктуры. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба правительство РФ.

РИА Новости/Евгений Козырев

«Согласно документам, осуществлять майнинг цифровой валюты могут индивидуальные предприниматели (ИП) и организации после включения в специальный реестр, который будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС)», — процитировало «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Физические лица также могут заниматься добычей криптовалюты, но им запрещено тратить на это более 6 тыс. кВт⋅ч. Майнеры обязаны предоставлять в ФНС данные, сколько цифровой валюты они получили, а также адрес-идентификатор, на который её зачислили.

Операторы майнинговой инфраструктуры обязаны обеспечивать бесперебойность услуг, защищать получаемую ими информацию и создать службу внутреннего контроля и службу управления рисками.

Сведения из реестров майнеров будут при необходимости предоставлять судам, Центробанку РФ, территориальным сетевым организациям и оператору электроэнергетических систем страны. В случае выявления недостоверных сведений, легализации незаконных средств, добычи криптовалюты на территориях, где это запрещено, или банкротства майнеров их будут исключать из реестра.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют. Он вступил в силу 1 ноября. Контроль над исполнением требований теми, кто добывает криптовалюту, возложили на Минцифры.

Ранее российский лидер отметил, что майнинг цифровой валюты может спровоцировать дефицит электроэнергии, и в некоторых регионах были такие случаи. Этот процесс нельзя оставлять без контроля, подчеркнул он.