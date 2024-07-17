Москва, 17 июля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Майнинг криптовалют может вызывать дефицит электроэнергии, что уже наблюдалось в нескольких регионах России, заявил 17 июля на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Майнинг требует большого количества энергии, и если этот процесс будет оставаться без контроля, в некоторых регионах не будет хватать ресурсов для предприятий, социальных объектов и жилья, отметил президент.

«Очевидно: если не будет свободной мощности, если она будет «выбрана» так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии, а перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу», — сказал глава государства.

В России сравнительно низкие цены на электроэнергию, что обуславливает привлекательность этого вида бизнеса, отметил Путин. По расчётам Минэнерго, в России ежегодно на эти цели расходуется 16 млрд киловатт-часов, почти 1,5% общего потребления электроэнергии в стране, и показатель продолжает расти, добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, Путин 17 июля в ходе совещания по экономике предложил министрам и руководителям своей администрации обсудить вопросы использования цифровых валют. Он отметил востребованность внедрения в РФ как цифровых валют, так и других цифровых активов. Россия должна не упустить подходящий момент и развивать условия для цифровых активов как внутри страны, так и в торговле с другими государствами и зарубежными компаниями, подчеркнул президент.

В апреле депутаты Госдумы внесли поправки в законопроект о запрете организации обращения криптовалют. Запрет предлагается ввести с 1 сентября.В действующем законе есть запрет на расчёты в криптовалюте на территории России, но нет запрета на обращение. Добытая майнерами криптовалюта должна быть реализована без привлечения российской инфраструктуры.