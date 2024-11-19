Москва, 19 ноября, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Правительство РФ планирует ввести запрет на майнинг криптовалюты в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края в осенне-зимний период до 2031 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Участники совещания обсудили условия введения запрета на майнинг цифровой валюты на территории субъектов России со сложной режимно-балансовой ситуацией в электроэнергетике. Указанный запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года на территории Иркутской области, отдельных частей Республики Бурятия и Забайкальского края», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данный запрет предлагалось также ввести на территориях Дагестана, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Также отмечается, что Минэнерго будет держать под контролем исполнение запрета, а также будет иметь возможность ввести его в иных регионах при необходимости.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября вице-премьер России Александр Новак назвал причины ограничения майнинга в ряде регионов. По его словам, майнинг важно ограничить в регионах, где прогнозируется дефицит электроэнергии, чтобы социально значимые потребители имели возможность получать электричество. В упомянутых регионах его необходимо запретить из-за отсутствия к настоящему времени свободных мощностей.

Президент РФ Владимир Путин в июле предупредил, что майнинг криптовалют может спровоцировать дефицит электроэнергии, и такое уже было в нескольких регионах России. Он подчеркнул, что этот процесс нельзя оставлять без контроля.

8 августа глава государства подписал закон о легализации майнинга с 1 ноября. Правительство утвердило порядок добычи криптовалюты. Юридическим лицам для этого необходимо регистрироваться в специальном реестре Федеральной налоговой службы. Физические лица также могут заниматься майнингом, но с учётом ограничений на использование электроэнергии.

В ноябре замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что в ближайшем десятилетии страну может ожидать дефицит электроэнергии из-за добычи криптовалют. Он отметил, что в стране не стоит проблема утилизации электроэнергии, при этом из-за майнинга уже наблюдается её дефицит в отдельных системах Южной Сибири.