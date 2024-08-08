Москва, 8 августа, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит с ноября текущего года легализовать в стране майнинг криптовалют. Соответствующий документ опубликован 8 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Известия/Зураб Джавахадзе

Согласно закону, требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будет устанавливать правительство по согласованию с Банком России, а контролировать исполнение этих требований — Минцифры.

Право осуществлять майнинг получат российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включённые в соответствующий реестр. Физические лица, в случае если они не будут превышать установленные лимиты энергопотребления, получат право на майнинг без включения в реестр.

Лица, осуществляющие майнинг, должны будут предоставлять в уполномоченный орган информацию о получении цифровой валюты. Росфинмониторинг будет вести перечень адресов-идентификаторов, в отношении которых появятся основания полагать, что операции по ним проводились для отмывания доходов или финансирования терроризма.

Как сообщало ИА Регнум, первую версию документа внесли в парламент в ноябре 2022 года. Позднее, в апреле 2024 года, депутаты подготовили обновлённую версию законопроекта.

Путин 17 июля на совещании по экономическим вопросам заявил, что майнинг криптовалют может вызывать дефицит электроэнергии. Это уже наблюдалось в нескольких регионах России, напомнил глава государства. Майнинг требует большого количества энергии, и если этот процесс будет оставаться без контроля, в некоторых регионах не будет хватать ресурсов для предприятий, социальных объектов и жилья, отметил президент.

В апреле депутаты Госдумы внесли поправки в законопроект о запрете организации обращения криптовалют. Инициаторы предложили ввести запрет в России с 1 сентября. В действующем законе есть запрет на расчёты в криптовалюте на территории России, но нет запрета на обращение.