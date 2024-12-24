Москва, 24 декабря, 2024, 07:20 — ИА Регнум. В России с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года в 10 регионах запретили осуществлять майнинг цифровой валюты. Соответствующий перечень регионов утвердило правительство РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Так, запрет майнинга распространяется на Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Чечню, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также на Запорожскую и Херсонскую области.

Помимо этого, заниматься майнингом будет запрещено в некоторых в частях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.

При этом, как отметили ТАСС в правительстве, данный перечень не окончательный и может корректироваться в соответствии с решениями правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября вице-премьер России Александр Новак назвал причины ограничения майнинга в ряде регионов. По его словам, майнинг важно ограничить в регионах, где прогнозируется дефицит электроэнергии, чтобы социально значимые потребители имели возможность получать электричество. В упомянутых регионах его необходимо запретить из-за отсутствия к настоящему времени свободных мощностей.

Президент РФ Владимир Путин в июле предупредил, что майнинг криптовалют может спровоцировать дефицит электроэнергии, и такое уже было в нескольких регионах России. Он подчеркнул, что этот процесс нельзя оставлять без контроля.

8 августа глава государства подписал закон о легализации майнинга с 1 ноября. Правительство утвердило порядок добычи криптовалюты. Юридическим лицам для этого необходимо регистрироваться в специальном реестре Федеральной налоговой службы. Физические лица также могут заниматься майнингом, но с учётом ограничений на использование электроэнергии.

В ноябре замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что в ближайшем десятилетии страну может ожидать дефицит электроэнергии из-за добычи криптовалют. Он отметил, что в стране не стоит проблема утилизации электроэнергии, при этом из-за майнинга уже наблюдается её дефицит в отдельных системах Южной Сибири.