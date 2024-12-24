Москва, 24 декабря, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня из-за крушения танкеров в Чёрном море и разлива нефтепродуктов пока не планируется. Об этом 24 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Пока нет. Всё будет зависеть от рекомендаций специалистов, которые работают на местах», — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля уточнил, что сейчас предпринимаются меры по ликвидации последствий произошедшего, однако масштаб катастрофы очень велик, и потому для этого потребуются время и дополнительные силы и средства.

Песков также отметил, что ситуация с разливом топлива в Чёрном море остаётся в сфере внимания президента РФ Владимира Путина, так как это крупная экологическая катастрофа.

Он добавил, что над решением этого вопроса работает комиссия во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, а на месте происшествия — глава Минприроды Александр Козлов, который неоднократно докладывал о ситуации главе государства, а также руководству администрации президента и правительства.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря перевозившие мазут танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Одно судно село на мель, а у другого оторвало носовую часть. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 16 декабря заявил, что из-за сложившейся ситуации в четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. При этом, по его словам, угрозы для экологической обстановки в регионе нет.

Позднее в этот же день в посёлке Витязево (муниципальный округ Анапа) открылся единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег. Затем, 18 декабря, стало известно, что устранением загрязнения после крушения танкеров занимаются в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.

Советник главы Республики Крым Олег Крючков 21 декабря рассказал, что в районе мыса Змеиный и крепости Еникале в Керченском проливе произошёл выброс мазута с затонувших танкеров. Он уточнил, что для сбора пятна мазута в акватории морской спасательной службой направлены суда «Максим Колосов» и «Анатолий Ткачёв». В ликвидации последствий аварии участвуют 112 человек, а также задействовано 12 единиц наземной техники и два корабля.