Краснодар, 16 декабря, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Угрозы для экологической обстановки в Краснодарском крае после крушения танкеров нет. Об этом 16 декабря сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Кадр из видео

«Сегодня мы не видим рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае», — говорится в заявлении губернатора.

Он отметил, что требуется постоянный мониторинг ситуации в черноморской акватории.

В своём Telegram-канале Кондратьев также написал, что из-за указанной ситуации введён режим повышенной готовности в четырёх населённых пунктах региона. Он уточнил, что в настоящий момент пятно от розлива нефтепродуктов не достигло берега.

Кроме того, губернатор выехал в Темрюкский район, где обсудил с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым ликвидацию последствий случившегося. По информации главы края, в морском порту власти создали региональный штаб.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря из-за шторма в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть-239». Оба судна перевозили мазут. Один из танкеров сел на мель.

В результате ЧП погиб член экипажа корабля «Волгонефть 212». Остальных 13 человек, которые находились на борту судна, эвакуировали. 16 декабря МЧС России проинформировало, что также удалось спасти не менее пяти человек с танкера «Волгонефть-239». По данным ведомства, на месте ЧП работают более 200 сотрудников и 37 единиц техники. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в связи с крушениями танкеров.

Президент РФ Владимир Путин ранее принял доклады о ситуации в Керченском проливе от главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и Александра Козлова. Российский лидер распорядился создать рабочую группу, которая будет отвечать за проведение спасательных работ и ликвидацию последствий в случае разлива топлива.