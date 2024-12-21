Керчь, Крым, 21 декабря, 2024, 16:28 — ИА Регнум. В районе мыса Змеиный и крепости Еникале в Керченском проливе произошёл выброс мазута с затонувших танкеров. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в своём Telegram-канале.

РИА Новости

«На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Еникале произошёл выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров. Для очистки берега задействованы силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и города Керчи», — указано в сообщении.

Крючков также отметил, что для сбора пятна мазута в акватории морской спасательной службой направлены судна «Максим Колосов» и «Анатолий Ткачев». По его словам, в ликвидации последствий аварии принимают участие 112 человек, 12 единиц наземной техники и два корабля.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма. У одного из судов оторвало носовую часть, второе село на мель. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что из-за сложившейся ситуации в четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. Однако, по словам губернатора, угрозы для экологической обстановки в регионе нет.

21 декабря в МЧС России заявили, что осталось очистить 54 километра береговой линии Чёрного моря в Анапе и Темрюкском районе. В публикации ведомства указано, что на месте работают более 6 тыс. человек и свыше 300 единиц техники. В министерстве добавили, что силами волонтёров было спасено 256 птиц.

19 декабря на ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин, комментируя кадры последствий аварии, заявил, что разлив мазута в Чёрном море — это экологическая беда. Он отметил, что сейчас необходимо сделать всё возможное, чтобы как можно скорее убрать топливо. Глава государства также отметил, что крушение танкеров могло быть вызвано нарушениями со стороны капитанов танкеров, касающимися движения и стоянки во время шторма.