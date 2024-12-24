Москва, 24 декабря, 2024, 10:04 — ИА Регнум. С потерпевшего крушение в Средиземном море после взрыва российского сухогруза были спасены 14 человек. Об этом 24 декабря сообщил Департамент ситуационно-кризисного центр (ДСКЦ) Министерства иностранных дел России.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отмечается, что сухогруз из РФ Ursa Major затонул после взрыва в машинном отделении.

«Из 16 членов экипажа (граждане РФ) 14 человек спасены (доставлены спасательной службой в порт Картахена, Мурсия), двое пропали без вести», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дежурные смены ДСКЦ, ситуационного центра Минтранса РФ и российских загранучреждений держат на контроле эту ситуацию.

Как передавало ИА Регнум, ранее 24 декабря испанское издание Español сообщило о крушении российского судна Ursa Major в международных водах Средиземного моря. Отмечалось, что это произошло между Испанией и Алжиром.

Два перевозивших мазут танкера 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма. Капитанам этих судов предъявили обвинения в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

В результате крушения судов произошла частичная утечка нефтепродуктов. В четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позднее заявил, что угрозы для экологической обстановки в регионе нет.

В посёлке Витязево (муниципальный округ Анапа) 16 декабря открылся единый штаб добровольцев, помогающих очистить берег. Затем, 18 декабря, стало известно, что устранением загрязнения после крушения танкеров занимаются в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.