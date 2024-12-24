Мадрид, 24 декабря, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Торговое судно из России Ursa Major 23 декабря потерпело крушение в международных водах Средиземного моря между Испанией и Алжиром. Об этом 24 декабря сообщило испанское издание Español.

Кадр из видео

«Российское торговое судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между (муниципалитетом) Агилас (провинция Мурсия) и городом Оран (Алжир) в этот понедельник после взрыва в машинном отделении», — говорится в публикации.

Уточняется, что 14 членов экипажа судна удалось спасти и доставить в порт Картахены, однако двое моряков всё ещё числятся пропавшими без вести.

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Судно под флагом России 12 дней назад вышло из порта Санкт-Петербурга и шло во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января. По информации издания, к спасательным работам было привлечено несколько находившихся в этом же районе судов, а позднее в них задействовали испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе. На его борту, по данным Российского профессионального союза моряков, находились моряки из Сирии и Египта.

Через два дня судно Gam Express пришвартовали у причала в Керчи для безопасной стоянки. Его экипаж снабдили всем необходимым.

Два танкера, перевозивших мазут, 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма. Капитанам этих судов были предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.