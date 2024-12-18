Симферополь, 18 декабря, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ по Республике Крым и городу Севастополю предъявил обвинение двум капитанам нефтетанкеров «Волгонефть», потерпевших крушение в акватории Чёрного моря.

«Предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 263 УК РФ соответственно (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа)», — сообщили в Telegram-канале СК РФ.

В ведомстве добавили, что капитаны двух судов были задержаны. Их допросили в качестве обвиняемых. Далее следователи будут ходатайствовать в суде об аресте мужчин. Обломки танкеров поднимут после улучшения погодных условий, чтобы провести дополнительные экспертизы.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма. У одного из судов оторвало носовую часть, второе село на мель. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что из-за сложившейся ситуации в четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. Однако, по словам губернатора, угрозы для экологической обстановки в регионе нет.

18 декабря вице-премьер Виталий Савельев дал дополнительные поручения Минприроды, Минтрансу и МЧС по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе. К этому моменту последствия аварии устраняют более 4 тыс. волонтёров.