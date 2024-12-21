Москва, 21 декабря, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Обсуждать украинскую проблематику с США можно на разных площадках, но это не главным остаётся содержание диалога. Об этом 21 декабря заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Диалог можно вести на разных площадках и в разных форматах. Вопрос не в том, где то место, куда могут приехать соответствующие представители для этого контакта, а вопрос в содержательной стороне», ― отметил в беседе с ТАСС дипломат.

По его словам, для того чтобы эту тему обсуждать, нужно прежде всего понимать, какова позиция будущих американских властей на этот счёт. Пока подходы администрации избранного президента США Дональда Трампа не ясны, указал замглавы МИД.

«То, что мы слышим, во многих аспектах категорически не стыкуется и не может стыковаться с нашим подходом», ― констатировал Рябков.

Как сообщало ИА Регнум, Рябков 20 декабря заявил, что инициативы России по урегулированию ситуации вокруг Украины опираются на реалии, которые отражают непоколебимую решимость Москвы стоять на защите коренных интересов государства, в том числе интересов безопасности. Отклонения от этой линии для России невозможны.

Дипломат подчеркнул, что это придётся учитывать команде Трампа. Он напомнил, что Москва не раз публично излагала свою позицию, и в форме предложений, и в форме конкретных инициатив.

Замглавы МИД отметил, что избранный президент США и его команда посылают противоречивые сигналы. При этом российская сторона открыта для честного диалога на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга, однако замглавы МИД не уверен, что американцы воспользуются такой возможностью.

Будущий специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог 19 декабря выразил уверенность, что Россия и Украина готовы приступить к переговорам о завершении конфликта.

Президент РФ Владимир Путин заявил 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом. Переговоры должны учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий, отметил президент и добавил, что в июне уже всё сказал насчёт предложений по Украине. Он в очередной раз напомнил, что Москва готова к диалогу и компромиссам, но именно Киев отказался от переговоров.