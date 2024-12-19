Москва, 19 декабря, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом. Они должны учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий, заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимр Путин

«У нас нет предварительных условий, мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года, и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня», — пояснил президент.

Российский лидер также заявил, что в июне уже всё сказал насчёт предложений по Украине, поэтому не видит смысла это повторять.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска из регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.

В начале сентября российский лидер отметил, что после провала попытки вторжения ВСУ в Курскую область у Киева может возникнуть реальное желание перейти к мирным переговорам. Россия от этого никогда не отказывалась, подчеркнул президент, но сначала нужно разобраться с «бандитами, которые забрались на территорию» РФ.

В ноябре Путин заявил, что перечисленные в июне требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.