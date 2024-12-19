Москва, 19 декабря, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Россия всегда была готова к переговорам по Украине, но от них отказывается другая сторона. Об этом 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил президент РФ Владимир Путин.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС Владимир Путин

«Политика и есть искусство компромиссов. А мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона, в прямом и переносном смысле этого слова, отказалась от переговоров», — подчеркнул российский лидер.

Путин напомнил про достигнутые в Стамбуле договорённости и что от парафированного документа в итоге отказался именно Киев по совету от бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона.

«Мы то готовы. Нам нужно, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам», ― заключил президент.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что у России есть с кем вести диалог на Украине, где есть много «наших ребят», которые мечтают освободить эту страну от неонацизма. Глава государства подчеркнул, что говорит об этом безо всякой иронии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 декабря отметил, что Киев грубо отверг предложение о переговорах, которое выдвинул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Представитель Кремля назвал хамством реакцию главы киевского режима Владимира Зеленского на инициативу главы венгерского правительства.

Песков 16 декабря отметил, что предпосылок для переговоров с Киевом нет. Он подчеркнул, что условия России должны быть выполнены, напомнив, что Зеленский запретил вести переговоры с Россией.

Путин неоднократно отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, добавил глава государства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что в апреле 2022 года в Стамбуле российская и украинская делегации говорили о невступлении Украины в НАТО, но ей бы предоставлялись гарантии безопасности, которые не распространялись на Крым или на восток Украины. Россия была готова разработать договор на основе этих принципов. Однако в диалог вмешался Джонсон, который велел продолжать борьбу. Таким образом произошёл срыв сделки, пояснил министр.