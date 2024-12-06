Москва, 6 декабря, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп и его команда посылают противоречивые сигналы, которые не стыкуются с национальными интересами России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Global Look Press/Allison Robbert — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«Дональд Трамп и его окружение, нападая на нынешнюю администрацию, посылают противоречивые сигналы, придерживаясь принципов «Америка прежде всего» и «мир через силу», которые не стыкуются с нашими национальными интересами», — сказал дипломат в беседе с KP.RU.

Рябков уточнил, что российская сторона открыта для честного диалога на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга, однако замглавы МИД не уверен, что американцы воспользуются такой возможностью.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 7 ноября в ходе выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Президент РФ заявил, что готов вести дискуссию с Трампом и не считает «зазорным» позвонить ему первым.

Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ, отметил он. Москва не портила отношения с Вашингтоном и не вводила никаких ограничений. Российская сторона рассчитывает на восстановление отношений с США, мяч на американской стороне, добавил Путин.

3 декабря OSW Report опубликовал один из первых вариантов мирного плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Один из пунктов включал отказ от рассмотрения вопроса о принятии Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за РФ занятых территорий.