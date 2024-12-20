Москва, 20 декабря, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Инициативы России по урегулированию ситуации вокруг Украины опираются на реалии, которые придётся учитывать команде избранного президента США Дональда Трампа. Об этом замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил журналистам 20 декабря.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Он напомнил, что Москва не раз публично излагала свою позицию, и в форме предложений, и в форме конкретных инициатив. По словам дипломата, об этом хорошо знают в уходящей администрации США, в европейских столицах и в тех странах, которые выдвигают собственные предложения. Ни тайн, ни загадок тут нет, и с этим предстоит работать будущему спецпосланнику Трампа по Украине Киту Келлогу.

«Если господин Келлог в своих построениях будущих так или иначе будет опираться на здравый смысл, ему просто придётся работать по тому набору идей, который предложили мы», — добавил Рябков.

Он подчеркнул, что идеи России «идут от жизни, от реалий», они отражают непоколебимую решимость Москвы стоять на защите коренных интересов государства, в том числе интересов безопасности. Отклонения от этой линии для России невозможны.

Что касается Келлога, отметил Рябков, то он не обращался к российской стороне с просьбой о контактах. Власти РФ могут рассматривать какие-то предложения предметно только после соответствующего обращения.

В Москве следят за всеми заявлениями и публикациями лиц, которые со временем займут ответственные должности в новой администрации США, но эти сигналы не имеют официального статуса, пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Трамп предложил кандидатуру Келлога на должность помощника и спецпосланника США по Украине и России. Келлог полагает, что разрешить украинский конфликт можно путём переговоров. Он не раз подчёркивал, что намерен убедить Москву и Киев возобновить диалог, зафиксировав текущую линию фронта. В декабре Келлог в эфире Fox News выразил уверенность, что Россия и Украина готовы приступить к переговорам о завершении конфликта.

Президент РФ Владимир Путин заявил 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом. Переговоры должны учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий, отметил президент и добавил, что в июне уже всё сказал насчёт предложений по Украине. Он в очередной раз напомнил, что Москва готова к диалогу и компромиссам, но именно Киев отказался от переговоров.

В июне Путин отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска из регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году. В ноябре Путин заявил, что эти требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.