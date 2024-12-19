Вашингтон, 19 декабря, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Россия и Украина готовы приступить к переговорам о завершении конфликта, уверен будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Такое мнение он выразил в эфире телеканала Fox News.

Andrew Harnik/AP/TASS Кит Келлог

«Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», — сказал Келлог.

Прежде Келлог не раз подчёркивал, что намерен сосредоточить усилия на приближении начала переговоров Москвы и Киева. Диалог, отмечал он, жизненно важен для урегулирования конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим грубо отверг предложение о переговорах, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский ответил хамством на инициативу Орбана, чем продемонстрировал бескультурье. Песков напомнил, что Россия открыта для диалога.

5 декабря американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что руководители киевского режима обсуждают с командой Трампа детали мирного урегулирования конфликта и планируют объявить о готовности к переговорам с Россией.

Президент РФ Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

В начале сентября российский лидер отметил, что после провала попытки вторжения ВСУ в Курскую область у Киева может возникнуть реальное желание перейти к мирным переговорам. Россия от этого никогда не отказывалась, подчеркнул президент, но сначала нужно разобраться с «бандитами, которые забрались на территорию» РФ.

В ноябре Путин заявил, что перечисленные в июне требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.