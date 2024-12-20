Москва, 20 декабря, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Медики дают благоприятный прогноз на выздоровление пострадавших в результате столкновения двух поездов в Мурманской области. Об этом 20 декабря заявил губернатор региона.

РИА Новости

Он сообщил в беседе с ТАСС, что накануне навестил тех, кто лежит в областной больнице.

«Прогноз достаточно хороший, желаю всем поправиться, очень надеюсь, что всё так и будет», ― подчеркнул глава региона.

Чибис также добавил, что у врачей есть все необходимые препараты и оборудование, медики делают всё возможное.

Как сообщало ИА Регнум, боковое столкновение грузового поезда с пассажирским, следовавшим из Мурманска в Санкт-Петербург, произошло днём 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области. По факту ЧП возбудили уголовное дело. В результате аварии сошли с рельсов или были повреждены четыре пассажирских и 14 грузовых вагонов.

В компании «РЖД» сообщили, что пострадал 31 человек, пятеро из которых — дети. Госпитализировали 14 человек, в том числе четверых — в тяжёлом состоянии. Возраст пострадавших варьируется от восьми до 72 лет. Два человека погибли.

Чибис 19 декабря сообщил, что пострадали 27 человек, семерых перевели в областные медучреждения. Пять из них проходят лечение в областной больнице. По информации помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, состояние десяти пациентов, в числе которых трое детей, врачи оценивают как тяжёлое. Ещё четверо в состоянии средней тяжести. Также 11 человек, включая двоих детей, получили медицинскую помощь амбулаторно.