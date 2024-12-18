Мурманск, 18 декабря, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Возраст пострадавших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области варьируется от 8 до 72 лет. Поимённый список госпитализированных пассажиров опубликовал 18 декабря губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Согласно размещённого главой региона в Telegram-канале списка, в Кандалакшскую районную больницу доставили 13 пострадавших, в том числе восьмилетнюю девочку и 72-летнюю женщину. Одного 29-летнего мужчину госпитализировали в Апатитско-Кировскую ЦРБ. Ещё троих пострадавших приняли врачи в Полярных Зорях.

Личность погибшей женщины, на вид которой около 50 лет, устанавливается, заключил Чибис.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, с вагонами грузового поезда. В результате аварии с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда, а также грузовые вагоны. Движение на участке железной дороги приостановили. К месту происшествия направили спасателей и бригады скорой помощи.

По данным Минздрава, в аварии с поездом пострадали 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Одна из пострадавших скончалась в машине скорой помощи. В РЖД пообещали выплатить 2,2 млн рублей родственникам погибшей пассажирки.

По факту столкновения поездов возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).