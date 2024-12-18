Мурманск, 18 декабря, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили по факту столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области. Об этом сообщила 18 декабря пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

кадр из видео

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ). Отмечается, что в результате столкновения поездов несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись.

«Информация о пострадавших уточняется», — отметили в ведомстве и добавили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря в 16:15 мск на станции Княжая в Кандалакшском районе пассажирский поезд, который следовал из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В РЖД сообщили, что в пассажирском поезде находились 326 человек, после инцидента движение на этом участке было приостановлено.

По предварительным данным, пострадавших трое.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что на место происшествия направились спасатели и три бригады скорой помощи. Для ликвидации последствий к месту ЧП направили восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.