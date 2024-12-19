Москва, 19 декабря, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Десять человек, пострадавших в результате столкновения двух поездов в Мурманской области, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 19 декабря сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Северо-Западная транспортная прокуратура/ТАСС

«Состояние десяти пациентов, в числе которых трое детей, врачи оценивают как тяжёлое», ― уточнил представитель Минздрава.

В настоящее время в больницах региона проходят лечение 14 пострадавших в аварии на железной дороге, в том числе трое детей. Четверо их них ― в состоянии средней тяжести. Также 11 человек, включая двоих детей, получили медицинскую помощь амбулаторно, добавил Кузнецов.

Как сообщало ИА Регнум, боковое столкновение грузового поезда с пассажирским, следовавшем из Мурманска в Санкт-Петербург, произошло в 16:15 мск 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

По информации источника РЕН ТВ, машиниста грузового поезда в момент столкновения не было на месте — он чинил излом токоприёмника. Затем у поезда возникли проблемы с тормозами, и он, покатившись назад с горки, врезался в пассажирский поезд.

В СК уточнили, что в результате аварии сошли с рельсов или были повреждены четыре пассажирских и 14 грузовых вагонов.

В компании «РЖД» сообщили, что пострадал 31 человек, пятеро из которых — дети. Госпитализировали 14 человек, в том числе четверых — в тяжёлом состоянии. Возраст пострадавших варьируется от восьми до 72 лет. Личность погибшей женщины, которой на вид было около 50 лет, устанавливается. Позднее в больнице скончался второй пострадавший. Всего в поезде было 326 пассажиров. Перевозчик пообещал оказать семьям погибших необходимую поддержку.