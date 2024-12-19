Мурманск, 19 декабря, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Семерых пострадавших при столкновении двух поездов в Мурманской области перевели в областные медучреждения, сообщил 19 декабря губернатор региона Андрей Чибис.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В результате аварии поезда всего у нас пострадало 27 человек, двое, к сожалению, скончались, семерых мы перевели в областные медучреждения. Пять из них проходят лечение в областной больнице», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Губернатор заявил, что пообщался с врачами и узнал о состоянии пострадавших. По его словам, в медучреждении есть все необходимые препараты и оборудование. Врачи делают всё необходимое для сохранения здоровья и жизни потерпевших.

Как передавало ИА Регнум, боковое столкновение грузового поезда с пассажирским, следовавшем из Мурманска в Санкт-Петербург, произошло в 16:15 мск 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области. По факту аварии возбудили уголовное дело.

По информации источника РЕН ТВ, машиниста грузового поезда в момент столкновения не было на месте — он чинил излом токоприёмника. Затем у поезда возникли проблемы с тормозами, и он, покатившись назад с горки, врезался в пассажирский поезд.

В компании «РЖД» проинформировали, что пострадал 31 человек, пятеро из них — дети. Госпитализировали 14 человек, в том числе четверых в тяжёлом состоянии. Возраст пострадавших варьируется от восьми до 72 лет. Позднее в больнице скончался второй пострадавший. Всего в поезде было 326 пассажиров.