Мурманск, 19 декабря, 2024, 07:58 — ИА Регнум. В результате происшествия с участием поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург пострадал 31 человек, пятеро из них — дети. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба ОАО «РЖД».

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«Госпитализировали 14 человек, из них четыре человека в тяжёлом состоянии. Погибших — двое. К сожалению, в больнице скончался ещё один пассажир», — указали в Telegram-канале компании.

В РЖД пообещали оказать семьям погибших необходимую поддержку. Так, родным погибших компания выплатит по 2 млн 200 тыс. рублей. Пострадавшим пассажирам РЖД готова предоставить возможность бесплатного лечения и реабилитации в своих медучреждениях.

Кроме того, пассажиры могут рассчитывать на страховые выплаты.

Как сообщало ИА Регнум, днём 18 декабря на станции Княжая на юге Мурманской области произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда с вагонами грузового поезда. Возбуждено уголовное дело. По уточнённой информации, сошли с рельсов 19 вагонов, из них 15 — грузовые.

Возраст пострадавших в результате столкновения поездов варьируется от 8 до 72 лет. Личность погибшей женщины, которой на вид было около 50 лет, устанавливается. Позднее в больнице скончался второй пострадавший. Всего в поезде было 326 пассажиров.

После ЧП граждан предупредили о задержках в движении пассажирских поездов №69 Мурманск — Псков, №15 Мурманск — Москва и №16 Москва — Мурманск.