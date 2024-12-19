Симферополь, 19 декабря, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Капитана потерпевшего крушение в Керченском проливе нефтетанкера "Волгонефть 239" отправили под домашний арест. Об этом 19 декабря сообщили в Следственном управлении СК РФ по Республике Крым.

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"Капитану "Волгонефть 239", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ), суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что под домашним арестом фигурант проведёт два месяца - до 17 февраля.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее СК предъявил двум капитанам нефтетанкеров «Волгонефть» обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 263 УК РФ соответственно (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего на одном из судов погиб член экипажа)». В ведомстве уточняли, что обломки танкеров поднимут после улучшения погодных условий, чтобы провести дополнительные экспертизы.

15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма. У одного из судов оторвало носовую часть, второе село на мель. В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов.

Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что из-за сложившейся ситуации в четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. Однако, по словам губернатора, угрозы для экологической обстановки в регионе нет.

18 декабря вице-премьер Виталий Савельев дал дополнительные поручения Минприроды, Минтрансу и МЧС по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе. К этому моменту последствия аварии устраняют более 4 тыс. волонтёров.

Президент Владимир Путин 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции назвал произошедшее «экологической бедой». Он уточнил, что из них вытекло около 40% топлива.