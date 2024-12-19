Москва, 19 декабря, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Действия капитанов, вероятно, привели к крушению танкеров с мазутом в Чёрном море. Об этом заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Пресс-служба Минприроды России/ТАСС Танкер «Волгонефть-239», севший на мель

«Мне докладывали, что, по их мнению, капитаны судов нарушили правила — не ушли вовремя в укрытия», — сказал президент, ссылаясь на оценку правоохранительных органов, которые расследуют ЧП.

Он добавил, что другие суда ушли в укрытие во время шторма и с ним ничего не случилось. А танкеры, потерпевшие крушение, не ушли и на якорь встали не там, где положено.

Разлив мазута после крушения танкеров президент назвал «экологической бедой».

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