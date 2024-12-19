Москва, 19 декабря, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Отрасль авиаперевозок в России работает стабильно. Ожидается, что в 2024 году пассажиропоток достигнет 111 млн, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин на совмещённой пресс-конференции и прямой линии.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«У нас отрасль перевозок работает очень стабильно, успешно. В прошлом году они перевезли, по-моему, 105 миллионов пассажиров, в этом году будет 111 миллионов пассажиров», — отметил президент.

Вместе с этим Путин потребовал от авиакомпаний прекратить практику занижения льгот на авиабилеты.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер назвал развитие авиаперевозок и формирование новых маршрутов приоритетом для Дальневосточного федерального округа. Объём авиаперевозок по дальневосточным направлениям уверенно растёт. Так, за 10 лет пассажиропоток вырос вдвое и в 2023 году составил 10,5 млн человек.

Путин 2 сентября заявил, что программа субсидирования авиаперелётов по России, особенно из регионов Сибири, Дальнего Востока в Европейскую часть, будет и дальше расширяться.

Заместитель председателя правительства Виталий Савельев 8 декабря заявил, что в России планируют изготовить 994 отечественных самолёта в ближайшем будущем. Савельев отметил, что при изготовлении воздушных судов будут ориентироваться на российскую технику. Он также упомянул указ Путина, согласно которому половину флота каждой авиакомпании должны составлять лайнеры отечественного производства.

7 февраля Путин заявил, что Россия способна выпускать современную авиационную технику и нужно за счёт неё обновлять авиапарк. Он подчеркнул, что российские самолёты должны соответствовать высоким требованиям по качеству и комфорту, а также быть конкурентными на международном рынке.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин 5 января объявил, что правительство утвердило программу расширения производства самолётов, а также авиационных двигателей и приборов. На её финансирование выделят более 280 млрд рублей.