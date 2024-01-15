Москва, 15 января, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Правительство России утвердило программу по расширению производства самолётов, двигателей и приборов. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами.

Марина Лысцева/ТАСС

«Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов и разрешило использовать для её финансирования средства Фонда национального благосостояния. На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 млрд рублей», — пояснил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум 4 января, российские самолёты гражданской авиации МС-21 и Superjet планируют объединить в один бренд. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова окончательное решение по этому вопросу объявят в скором времени.

Ранее Михаил Мишустин сообщал о скором завершении работ по замене зарубежных систем и агрегатов МС-21 на российские. Первый полёт МС-21 планируется в 2024 году.