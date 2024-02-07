Москва, 7 февраля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Россия способна выпускать современную авиационную технику, и нужно за счёт неё обновлять авиапарк, заявил 7 президент Владимир Путин на совещании с членами правительства по вопросам развития воздушных перевозок.

Михаил МетцельТАСС

«Всего несколько стран в мире способны выпускать линейку современных самолётов. И Россия в их числе. У нас сверстаны масштабные планы в этой сфере», — сказал он.

Путин отметил, что это непростая задача, но над ней нужно интенсивно работать. Он подчеркнул, что российские самолёты должны соответствовать высоким требованиями по качеству и комфорту, а также быть конкурентными на международном рынке. Президент также потребовал соблюдения сроков при передаче самолётов от производителей авиакомпаниям.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство утвердило программу расширения производства самолётов, а также авиационных двигателей и приборов. На её финансирование выделят более 280 млрд рублей.

Глава компании «Аэрофлот» Сергей Александровский 19 января заявил, что предприятие планирует к 2030 году получить 339 новых самолётов российского производства. Он сообщил, что компания заказала 89 ближнемагистральных самолётов Sukhoi Superjet, 210 самолётов МС-21 и 40 самолётов Ту-214. Увеличение авиапарка позволит расширить географию полётов компании, подчеркнул Александровский.