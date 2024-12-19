Москва, 19 декабря, 2024, 12:21 — ИА Регнум. По информации следствия, бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, проходящий по уголовному делу о мошенничестве, создал и возглавил организованную преступную группу (ОПГ). Это следует из судебного документа, на который ссылается «РИА Новости».

Юлия Морозова/ТАСС Дмитрий Булгаков

Уточняется, что целью ОПГ было хищение чужого имущества.

«Проведённым расследованием установлено, что Булгаков <…> создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой вовлек ранее знакомых граждан <…> а также неустановленных лиц», ― говорится в материале.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря Басманный суд Москвы продлил срок ареста Булгакова ещё на три месяца. Также срок содержания в СИЗО продлили ещё двум фигурантам уголовного дела ― Герману Яковлеву и Геннадию Селезнёву. Они останутся под стражей до 25 декабря. Заседание проходило в закрытом режиме.

О задержании бывшего замминистра обороны России стало известно 26 июля. Его отправили под стражу в московский следственный изолятор № 2 (СИЗО-2 «Лефортово»). Булгакова подозревают в участии в коррупционной схеме, которая касалась поставок в российскую армию некачественного продовольствия по завышенным ценам. Свою вину он не признаёт.

По данным правоохранительных органов, Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение. В состав преступной группы, под видом обеспечения военных индивидуальными рационами питания присвоившей денежные средства Минобороны, входили гендиректор, акционеры и соучредители «Грязинского пищевого комбината», а также представители компаний «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».

Кроме того, в уголовном деле фигурирует АО «Военторг». Организацию заподозрили в том, что она могла быть «прослойкой» между Министерством обороны и «Грязинским пищевым комбинатом».

На имущество и банковские счета Булгакова наложили обеспечительные меры. Кроме того, его проверят на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности.