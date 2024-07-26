Москва, 27 июля, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, арестованный 26 июля в рамках уголовного дела о коррупции, просил суд избрать ему более мягкую меру пресечения. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Булгаков

«Булгаков и его защита просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, например отпустить его под залог или домашний арест», — приводит слова источника «Газета.Ru».

Отмечается, что на суде следствие настаивало на заключении экс-замглавы Минобороны под стражу до осени 2024 года. Суд же счёл доводы защиты недостаточно убедительными и вынес решение в пользу стороны обвинения. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ранее сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Дмитрия Булгакова по подозрению в коррупции стало известно 26 июля. В апреле в рамках этого же уголовного дела, возбуждённого по факту выявления факта ненадлежащего оказания услуг по организации питания для нужд Минобороны, задержали троих членов совета директоров Грязинского пищевого комбината — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову.

Должность заместителя министра обороны Булгаков занимал с 2008 по 2022 год. В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин отправил его в отставку. В Минобороны тогда сообщили, что Булгаков переходит на другую работу.