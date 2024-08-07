Москва, 7 августа, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Организованная группа, которая фигурирует в деле о сухпайках для российской армии, распределила функции между представителями предприятий, занимавшихся производством такой продукции. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Информацию приводит KP.RU. По словам источника, в группу привлекались гендиректор, акционеры и соучредители «Грязинского пищевого комбината», а также представители «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно». Все эти организации участвовали в обеспечении военных Минобороны РФ индивидуальными рационами питания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появилась информация о новых уликах в уголовном деле о сухпайках, в котором фигурируют бывший заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков и руководители ряда компаний. Отмечается, что следователи приобщили к материалам расследования содержимое шести банковских ячеек.

О задержании Булгакова стало известно 26 июля. Генерал ранее отвечал за материально-техническое обеспечение Минобороны. Его отправили под арест в следственный изолятор №2 («Лефортово»). Булгакова заподозрили в участии в коррупционной схеме, касающейся поставки в Вооружённые силы некачественного продовольствия по завышенным ценам.

По версии следственных органов, он оказывал покровительство руководству «Грязинского пищевого комбината». Также по этому делу ещё в апреле задержали троих членов совета директоров указанной компании. Речь идёт об Александре Михаленко, Валерии Ковалевиче и Эльвире Смирновой.

В деле также фигурирует АО «Военторг». Организацию подозревают в том, что она могла быть «прослойкой» между Министерством обороны и «Грязинским пищевым комбинатом».