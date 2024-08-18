Москва, 18 августа, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова проверят на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности и хищений. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Булгаков

Содержание под стражей Булгакова мотивировано следствием тем, что он может продолжить заниматься преступной деятельностью, согласовать позицию с неустановленными соучастниками, передать им сведения, ставшие ему известными в ходе расследования.

Как сообщало ИА Регнум, информация о задержании генерала Булгакова появилась 26 июля. После генерала отправили под стражу в московский следственный изолятор № 2 (СИЗО-2 «Лефортово»). Его подозревают в участии в коррупционной схеме, которая касалась поставок в Вооружённые силы РФ некачественного продовольствия по завышенным ценам. На имущество и банковские счета генерала были наложены обеспечительные меры.

6 августа в правоохранительных органах рассказали о том, что следователи приобщили к указанному делу содержимое шести банковских ячеек одного из фигурантов дела Булгакова. На следующий день стало известно, что Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).