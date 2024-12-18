Москва, 18 декабря, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве, останется под стражей ещё на три месяца. Такое решение 18 декабря вынес Басманный суд Москвы.

Юлия Морозова/ТАСС

Также срок содержания в СИЗО продлили ещё двум фигурантам уголовного дела ― Герману Яковлеву и Геннадию Селезнёву.

«Ходатайство органов предварительного расследования удовлетворить и продлить срок содержания под стражей Булгакову, Яковлеву и Селезнёву до 25 марта», ― сообщил судья.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября Басманный суд Москвы продлил Булгакову срок ареста по делу о мошенничестве. Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении бывшего замминистра обороны, а также Селезнёва и Яковлева до 25 декабря 2024 года.

Сторона защиты с таким решением не согласилась. Обвиняемый Булгаков, сославшись на свой статус ветерана боевых действий, попросил суд заменить избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу на ту, что не будет связана с лишением свободы.

О задержании бывшего замминистра обороны России стало известно 26 июля. Его отправили под стражу в московский следственный изолятор № 2 (СИЗО-2 «Лефортово»). Булгакова подозревают в участии в коррупционной схеме, которая касалась поставок в российскую армию некачественного продовольствия по завышенным ценам. Свою вину он не признаёт.

По данным правоохранительных органов, Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение. В состав преступной группы, под видом обеспечения военных индивидуальными рационами питания присвоившей денежные средства Минобороны, входили гендиректор, акционеры и соучредители «Грязинского пищевого комбината», а также представители компаний «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара» и «Бруно».

Кроме того, в уголовном деле фигурирует АО «Военторг». Организацию заподозрили в том, что она могла быть «прослойкой» между Министерством обороны и «Грязинским пищевым комбинатом».

На имущество и банковские счета Булгакова наложили обеспечительные меры. Кроме того, его проверят на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности.