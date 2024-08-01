Москва, 1 августа, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Акционерное общество «Военторг» фигурирует в уголовном деле, в рамках которого арестовали экс-замглавы Минобороны Дмитрия Булгакова, «прослойкой» между Министерством обороны и «Грязинским пищевым комбинатом», чье руководство также арестовано. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

РИА Новости/Олег Смыслов Дмитрий Булгаков

Как пишет агентство, «Военторг» заключил с Минобороны контракт на поставку индивидуальных рационов питания. Вместе с этим «Военторг» заключил соглашение с «Грязинским пищевым комбинатом». В рамках следственных мероприятий позднее было установлено, что продукция была некачественной и поставлялась по завышенной стоимости, говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Булгакова, ответственного за материально-техническое обеспечение Минобороны, по делу о коррупции стало известно 26 июля. По решению суда его поместили в СИЗО-2 («Лефортово»). Экс-замминистра подозревают в участии в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного продовольствия по завышенным ценам.

По данным следствия, он покровительствовал руководству «Грязинского пищевого комбината» — поставщика некачественных продуктов. Комбинат в период с 2014 по 2021 год выиграл 11 закупок на 34,6 млн рублей. В рамках этого же уголовного дела в апреле задержали троих членов совета директоров комбината — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову.

27 июля стало известно, что активы Булгакова арестовали по решению суда. Суд отказался смягчить ему меру пресечения и оставил в СИЗО.

Президент России Владимир Путин осведомлён о событиях, связанных с задержанием Дмитрия Булгакова, сообщил 29 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.