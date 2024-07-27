Москва, 27 июля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. По делу бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова наложены обеспечительные меры на его имущество и банковские счета. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Алексей Колчин/РИА Новости Дмитрий Булгаков

«В рамках расследования уголовного дела наложены обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Булгакова в случае признания генерала армии виновным в коррупционном преступлении», — заявил источник.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля Булгакова задержали по подозрению в коррупции. Суд избрал генералу меру пресечения в виде заключения под стражу.

Генерал 27 июня попросил избрать ему более мягкую меру пресечения, однако суд посчитал доводы его защиты недостаточно убедительными и удовлетворил ходатайство следствия об аресте.

В рамках этого же уголовного дела в апреле задержали троих членов совета директоров Грязинского пищевого комбината — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Уголовное дело в отношении них возбудили из-за поставок некачественного продовольствия в войска. Позднее стало известно, что Михаленко являлся владельцем компании по производству свинины.

Булгаков занимал пост заместителя министерства обороны с 2018 по 2022 год. В сентябре 2022-го он был освобождён от этой должности в связи с переходом на другую работу.