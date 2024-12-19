Симферополь, 19 декабря, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский начал признавать фронтовые реалии. Об этом 19 декабря заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова Зеленского о неспособности Киева вернуть под свой контроль Крым и Донбасс.

Blondet Eliot/ABACA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Зеленский начал признавать фронтовые реалии и «накинул на роток платок» относительно Крыма и Донбасса», — подчеркнул в беседе с «РИА Новости» парламентарий.

При этом, указал депутат, глава киевского режима не желает «терять лицо» перед западными спонсорами, поэтому говорит о дипломатическом давлении на Россию.

Белик подчеркнул, что никто не намерен спрашивать согласие Зеленского при принятии решений.

«Для нас он нелегитимен, для Запада — чемодан без ручки, для украинского народа — людоед», — сказал Белик.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский в интервью французской газете Le Parisien 18 декабря заявил, что Украина не располагает достаточными силами, чтобы вернуть контроль над Крымом и Донбассом. По его словам, Киев может рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

При этом глава киевского режима уточнил, что Киев не откажется от своих территориальных претензий.

8 декабря британская газета The Daily Telegraph написала, что ради урегулирования конфликта Украине придётся отказаться от части территорий. Отмечалось, что у Киева крайне мало шансов вернуть утраченные регионы военным путём.

Путин в июне указал на то, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом будет заявление последнего об отказе от планов вступить в НАТО. Также киевский режим должен будет признать территориальные реалии и вывести свои войска с территорий регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

В начале сентября российский лидер отметил, что после провала попытки вторжения ВСУ в Курскую область у Киева может возникнуть реальное желание перейти к мирным переговорам. Россия от этого никогда не отказывалась, подчеркнул президент, но сначала нужно разобраться с «бандитами, которые забрались на территорию» РФ.

В ноябре Путин пояснил, что перечисленные в июне требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.

7 ноября на заседании клуба «Валдай» Путин также отметил, что оказание какого-либо давления на Россию не принесёт пользы, ведь с ней просто нужно договариваться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 декабря заявил, что киевский режим грубо отверг предложение о переговорах, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Такую реакцию Зеленского на инициативу Будапешта представитель Кремля назвал хамством. По его словам, такими действиями украинские власти демонстрируют бескультурье. Песков напомнил, что Россия, в свою очередь, открыта для диалога.