Лондон, 8 декабря, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Ради урегулирования украинского конфликта киевскому режиму придётся отказаться от части территорий. Об этом сообщила в воскресенье, 8 декабря, британская газета The Daily Telegraph.

Andreas Arnold/Global Look Press Владимир Зеленский

«Если Украина хочет завершить конфликт в 2025 году, ей, вероятно, придётся пожертвовать частью своей территории. Потеря кусков востока и юга была бы горькой для Украины, но обеспечила бы мир и прочную независимость», — указано в статье.

Автор материала уточнил, что у Киева крайне мало шансов вернуть утраченные регионы военным путём. По его словам, сами украинцы всё чаще говорят о том, что лучшим вариантом будет отказаться от потерянных территорий в пользу установления мира.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря избранный президент США Дональд Трамп призвал поторопиться с урегулированием украинского конфликта. Он отметил, что Украина уже бессмысленно потеряла 400 тыс. военных, а продолжение кровопролития грозит перерасти в нечто «гораздо большее и худшее». Он также заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и украинские власти «хотели бы заключить сделку» ради прекращения боевых действий.

Менее чем через сутки после переговоров Зеленский отверг призыв Трампа и заявил, что боевые действия «не закончить просто бумажкой и парой подписей». По его словам, если не будет гарантий, то после прекращения огня конфликт может возобновиться в любой момент.

По мнению бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, ради окончания боевых действий Киев может пойти на временные территориальные уступки. В ответ на это Украина может получить гарантии безопасности. Он добавил, что страну могут принять в Североатлантический альянс и помочь в поставках вооружения.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства. Позже он отметил, что перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.