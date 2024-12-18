Москва, 18 декабря, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Киевский режим грубо отверг предложение о переговорах, выдвинутое премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС

Он назвал хамством реакцию главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Мы видим, что Зеленский начал хамить Орбану», — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Песков, такими действиями украинские власти демонстрируют чрезвычайное бескультурье. При этом пресс-секретарь напомнил, что Россия, в свою очередь, открыта для диалога.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря Орбан проинформировал, что предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Премьер-министр Венгрии уточнил, что украинский политик отверг эту идею.

17 декабря глава киевского режима заявил, что не примет посредничество Будапешта в мирных переговорах с Москвой. Украинский политик также попытался унизить венгерского лидера. Он утверждал, что у Орбана нет возможностей и аргументов для воздействия на стороны переговоров.

Премьер-министр Венгрии в ответ заявил, что не поддастся на провокации и призвал призвал украинского политика принять решение по инициативе, выдвинутой Будапештом.