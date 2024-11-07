Путин заявил, что давить на Россию бесполезно
Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Оказание какого-либо давления на Россию не принесёт пользы, ведь с ней просто нужно договариваться, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
РИА Новости/Кристина Кормилицына
«Всем должно быть понятно: давить на нас бесполезно. А вот договариваться с полным учётом взаимных законных интересов мы всегда готовы», — сказал российский лидер.
«Всем должно быть понятно: давить на нас бесполезно»
Путин уточнил, что именно к соблюдению принципа договора с учётом взаимных интересов Россия и призывает всех участников международного общения.