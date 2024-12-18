Париж, 18 декабря, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Украина не располагает достаточными силами, чтобы вернуть контроль над Крымом и Донбассом. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Parisien.

ИА Регнум

«Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы их вернуть. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров», — сказал он.

При этом Зеленский уточнил, что Киев не откажется от своих территориальных претензий.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря британская газета The Daily Telegraph написала, что ради урегулирования конфликта Украине придётся отказаться от части территорий. Отмечалось, что у Киева крайне мало шансов вернуть утраченные регионы военным путём.

По мнению бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, ради окончания боевых действий Киев может пойти на временные территориальные уступки, а в ответ на это Украина может получить гарантии безопасности. Он добавил, что страну могут принять в НАТО и помочь в поставках вооружения.

Президент РФ Владимир Путин в июне указывал на то, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом будет заявление последнего об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен будет признать территориальные реалии и вывести свои войска с территорий регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял глава государства. Позже Путин пояснил, что перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.

7 ноября на заседании клуба «Валдай» Путин также отметил, что оказание какого-либо давления на Россию не принесёт пользы, ведь с ней просто нужно договариваться.