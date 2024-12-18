Москва, 19 декабря, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Совершивший теракт в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации, Героя Труда Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова полностью признал вину. Об этом 18 декабря сообщило издание «Коммерсантъ».

Цитата из видео. Министерство обороны России Игорь Кириллов

По подозрению в убийстве Кириллова силовики задержали узбека Ахмада Курбанова. Он рассказал, что заказчиками теракта выступили сотрудники украинских спецслужб. Исполнителю профинансировали подготовку преступления, однако обещанных за убийство Кириллова 100 тыс. долларов не перевели.

Курбанова задержали в деревне Чёрное городского округа Балашиха, где он снимал комнату. Он не ожидал визита спецназа ФСБ и собирался после получения денег вернуться на родину, а затем на ПМЖ выехать в одну из стран Евросоюза. Для допроса подозреваемого потребовался переводчик: Курбанов плохо говорил по-русски. По его словам, заказчики вышли с ним на связь через мессенджеры, изначально предлагая заработок в России. После перевода денег на карту он купил подержанный электросамокат, который использовался им для выполнения разных поручений, в том числе для слежки за проживающим на Рязанском проспекте человеком. Курбанов арендовал автомобиль и по условиям заказчика должен был ликвидировать этого человека, транслируя происходящее в онлайн-режиме.

После одобрения кураторы передали преступнику координаты тайника для сбора компонентов радиоуправляемой бомбы. Утром 17 декабря Курбанов на арендованной машине привёз самокат к подъезду дома Кириллова. Закрепив бомбу, он подключил камеру к телефону и начал ждать, а после выхода генерала нажал кнопку. После этого исполнитель вернулся к месту проживания.

Как сообщало ИА Регнум, Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате подрыва СВУ, заложенного в самокат, оставленный у подъезда ЖК «Среда» на Рязанском проспекте в Москве. Очевидцы теракта рассказали, что взрыв был такой силы, что разбудил всех жителей ЖК. По факту случившегося возбудили уголовное дело по трём статьям УК РФ: об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

Убийство Игоря Кириллова оказало нулевой эффект на возможные переговоры России и Украины, написала 18 декабря газета The New York Times со ссылкой на западных чиновников и экспертов.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на убийство Кириллова лишь призвал все стороны конфликта к сдержанности, не осудив данный теракт напрямую.

Генерал Кириллов неоднократно выступал с заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний. В декабре 2023 года он информировал, что США проводили на территории Украины работы с компонентами биологического оружия, а также исследовали возбудителей особо опасных инфекций. Документы, подтверждающие это, Россия получила в ходе проведения спецоперации. В январе 2024 года Кириллов заявил в ходе брифинга, что биологические исследования США двойного назначения и связанные с ними глобальные риски требуют независимого международного расследования.