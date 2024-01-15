Москва, 15 января, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Биологические исследования США двойного назначения и связанные с ними глобальные риски требуют независимого международного расследования, заявил 15 января на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Минобороны РФ/ТАСС

«Масштабы проводимых в США исследований двойного назначения и создаваемые ими глобальные биологические риски ставят вопрос о проведении независимого международного расследования», — сказал он.

По его словам, системное расширение Соединёнными Штатами военно-биологической деятельности создает угрозу безопасности России и других государств, рассматриваемых Вашингтоном в качестве стратегических противников. Он добавил, что из-за беспрецедентного давления США многие государства заняли пассивную позицию по вопросу.

Однако, отметил Кириллов, полученная в ходе СВО информация о разработке на территории Украины компонентов биологического оружия в нарушение 1-й и 4-й статей Конвенции о запрещении биологического оружия, «заставляет их менять свою точку зрения».

Как передавало ИА Регнум, в декабря Кириллов информировал, что в ходе проведения спецоперации Россия получила документы, подтверждающие, что США на территории Украины проводили работы с компонентами биологического оружия, осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.

В 2022 году он заявил, что более 50 биолабораторий, модернизированных за счёт Пентагона, расположились в непосредственной близости от российских границ. В апреле 2023 года в Минобороны сообщили об изучении 240 патогенов опасных болезней, обнаруженных в четырёх украинских лабораториях. По его словам, у России есть вакцины и лекарственные препараты против вышеуказанных заболеваний.

В августе стало известно, что США готовят новую пандемию путём осуществления мутаций вирусов. Сообщалось о создании управления по подготовке к пандемиям и политике реагирования.