Москва, 18 декабря, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Задержанного по подозрению в теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова предположительно зовут Ахмад Курбанов. Об этом заявило 18 декабря «РИА Новости», сославшись на проведённый анализ соцсетей.

ЦОС ФСБ России. Кадр из видео

В агентстве отметили, что лицо подозреваемого на видео, опубликованном ФСБ РФ, совпадает с фотографией Курбанова в его профиле в социальных сетях. Более того, на обоих изображениях совпадают родинки на лице, сообщается в публикации.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3936115" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ опубликовала кадры с гражданином Узбекистана, устроившим теракт, в результате которого погиб генерал Кириллов

Как ранее передавало ИА Регнум, представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что исполнителя теракта, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, задержали в деревне Чёрное Балашихинского района Московской области. Им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения.

17 декабря генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Смертельные ранения получил и его помощник. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла.

Уголовное дело, возбуждённое по факту произошедшего по статьям об убийстве, теракте, незаконном обороте оружия и боеприпасов, передано в центральный аппарат СК России.

18 декабря официальный представитель СК РФ Светлана Петренко также сообщила, что предполагаемый исполнитель теракта действовал за вознаграждение в $100 тыс. и обещание выехать за границу. Задержанный также признался, что заложил бомбу в электросамокат, который оставил у подъезда Кириллова и сделал это по указке украинских спецслужб.