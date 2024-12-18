Москва, 18 декабря, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Реакция Запада на убийство начальника войск РХБЗ России Игоря Кириллова является лучшим подтверждением того, что там делят террористов на «своих» и «чужих», заявил 18 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА Регнум

«То, как реагируют на Западе, и прежде всего неформалы и СМИ, это саморазоблачительно, это лучшее подтверждение того, что на Западе чем дальше, тем больше делят террористов на своих, которым можно всё, и каких-то абстрактных чужих», — сказал он журналистам.

Дипломат добавил, что заказчиков теракта необходимо найти, чтобы они понесли ответственность в полной мере.

Как передавало ИА Регнум, взрыв заложенной в электросамокате бомбы, в результате которого погибли генерал Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что подозреваемого гражданина Узбекистана 1995 года рождения задержали в деревне Чёрное в Балашихинском районе Подмосковья. Предположительно, его зовут Ахмад Курбанов.

Известно, что за совершение теракта исполнителю обещали заплатить 100 тыс. долларов США и обеспечить переезд в одну из европейских стран. Уголовное дело по факту взрыва расследуется по трём статьям, включая убийство и теракт.

17 декабря заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал найти и уничтожить заказчиков убийства Кириллова. По его словам, на Украине уже опубликована информация о причастности к теракту, несмотря на то, что расследование дела не так давно началось.